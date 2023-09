Excelsior, ultimo atto tra le polemiche politiche

Il Consiglio comunale ha approvato in via defintiva il progetto di recupero dell’ex cinema Excelsior. Un evento storico che meritava di essere festeggiato da maggioranza e opposizione, insieme. Invece è stato oggetto di aspre polemiche. Intanto c’è da dire che è stato il risultato di un accordo Comune- Soprintendenza – proprietà. Il Consiglio lo ha approvato venerdì scorso all’unanimità con il voto favorevole anche di chi dall’opposizione si era schierato contro quando il 4 aprile dell’anno scorso fu presentato la prima volta in Consiglio. Poi con le elezioni comunali le cose sono cambiate: la minoranza di allora, divenuta maggioranza, ha maturato la decisone di convertirsi al progetto. Di conseguenza negli altri passaggi in Consiglio lo stesso ha raccolto sempre consensi unanimi. La nuova maggioranza avrebbe potuto bocciarlo ma evidentemente ha preso atto della sua validità e del fatto che consentirà di sanare una parte centralissima della città. L’apertura del Consiglio di venerdì da parte del sindaco, Valerio Vesprini, è molto soft: "Siamo arrivati alla fase finale di un argomento importante per la città che potrà riqualificare un immobile di particolare rilievo al centro della stessa città. Siamo stati accusati di scarso interesse per la pratica. È falso". Dopo il primo cittadino interviene Christian De Luna del Pd: "La cosa più rilevante è che oggi si conclude questo iter del progetto come lo avevamo iniziato il 4 aprile del 2022. Ci fu una forte opposizione dall’allora minoranza mentre noi coerentemente rimaniamo fermi su questa linea". Il riferimento alla forte opposizione dell’ex minoranza viene ripresa ed ampliata da Catia Ciabattoni del Pd: "L’atteggiamento dell’opposizione di allora fu distruttivo e non può essere dimenticato". Sullo stesso argomento l’ex sindaco Nicola Loira che, rivolto alla minoranza di allora, dice: "Vi siete fatti prendere dalla animosità, dalla demagogia dall’entusiasmo anche per l’imminente campagna elettorale, in ogni modo avete passato il segno". La replica è di Fabio Senzacqua: "La preferenza di questo progetto è politicamente sbagliata". E rivolto al Pd: "L’opzione politica vi appartiene; noi tecnicamente abbiamo portato a termine il vostro progetto. Staremo a vedere come andrà a finire". Il consigliere Petrozzi è uscito per non partecipare al voto. Ora ci si aspetta che la proprietà firmi subito la convenzione con il Comune e che inizi al più presto i lavori.

Silvio Sebastiani