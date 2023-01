Excelsior, via libera e polemiche La minoranza: votarono contro

I consiglieri di opposizione scatenati contro il sindaco Valerio Vesprini e la sua maggioranza per il comportamento tenuto in merito al progetto ex cinema Excelsior, contestandolo quando erano all’opposizione, cercando di emendarlo per accreditarsene i meriti, ma con il rischio di farlo decadere ed infine votandolo giocoforza. E’ quanto si deduce da un comunicato stampa emesso dal consigliere comunale Christian De Luna, a nome anche dei suoi colleghi di opposizione. Che nel Consiglio comunale di martedì scorso il progetto dell’ex cinema abbia ottenuto l’unanimità di consensi dei consiglieri presenti e votanti non deve far pensare alla nascita di ’amorosi’ sensi tra maggioranza ed opposizione. Tutt’altro! I dissapori covavano sotto la cenere soprattutto da parte di chi nella passata amministrazione era stato protagonista dello storico accordo Comune-Proprietà-soprintendenza per il recupero dell’ex cinema e ne approvò il progetto ferocemente avversato da coloro che, oggi in maggioranza, allora erano all’opposizione. "Con in testa Fabio Senzacqua – scrive De Luna - gridavano allo scandalo, parlavano di mutande abbassate, di speculazione edilizia, votavano tutti contro, puntavano il dito verso l’Amministrazione di allora e la sua maggioranza con l’accusa di compiere la peggiore nefandezza nei confronti della città". De Luna quindi, dopo aver riferito che nella campagna elettorale il sindaco assicurava che avrebbero modificato la convenzione con il privato per ottenere di più per il Comune, afferma: "Pertanto ci si sarebbe aspettato di tutto, magari l’ennesimo salto indietro nella storia cittadina e, invece nessuna osservazione è pervenuta nei termini di legge e quello stesso centro destra ha votato a favore. Nel frattempo, in questi sei mesi hanno provato ad ottenere altro dal privato e non ci sono riusciti? Hanno capito che quell’accordo è il massimo che si può ottenere in questo momento dal privato? Non è dato sapere". "Sta di fatto – conclude – che hanno abbassato i toni e gli sguardi, posto gli indici in tasca e non hanno voluto mettere i loro nomi sotto quella che sarebbe stata una sconfitta per la città che invece, oggi, può pensare al futuro di quel luogo con un immobile restaurato in una nuova piazza della Marina. Un passaggio che meritava ben più della semplice lettura del titolo della delibera.

Silvio Sebastiani