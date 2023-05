Explicit è un successo La visita di Della Valle

La prima edizione dell’Explicit Festival (sabato), promosso dall’Associazione Santa Croce per il trentennale della fondazione, si è conclusa con un live painting finale a dir poco emozionante, seguito con grandissima attenzione dal pubblico che gremiva la basilica di Santa Croce e che si è lasciato trascinare dalla originale musica ambient del chitarrista mascherato Above The Tree, ricercato sottofondo per gli artisti Denis Riva, Nic Alessandrini e Lufo che hanno dipinto a sei mani un pannello di 5 metri.

Al termine della performance, solo applausi per il lussuoso finale di un Explicit Festival ideato e diretto da Lufo (Luca Longi) e Massimo Pierdomenico, alla riuscita del quale hanno contribuito il Centro Giovanile Casette, Ca7d’Ete Bike & Run, Ratatà, Common Bubble, FemFest, Colpo Critico, con il patrocinio del Comune con gli amministratori, a partire dal sindaco Alessio Pignotti, tutti presenti all’evento. Un festival che ha richiamato gente del posto, ma tantisssimi giovani proveniente da ogni parte della regione, oltre che da Umbria, Abruzzo, Emilia Romagna, Lombardia, richiamati dalla originalità del format e dalla qualità degli artisti ospiti, ma anche dal successo della call for artists indetta a livello nazionale sul tema ‘Explicit’, che ha visto la partecipazione di 103 artisti. In mostra, nella cripta della Basilica Santa Croce, le 25 opere selezionate e molto apprezzate soprattutto dal pubblico giovane, sia dal punto di vista artistico che dei messaggi (a tratti forti e dirompenti) che hanno saputo trasmettere. Nel tardo pomeriggio, l’area ristoro è stata presa d’assalto e la birra Santa Croce, creata dal microbirrificio artigianale Birraformante è stata gettonata. Partecipata anche l’area dei giochi di ruolo e da tavolo, così come è stata apprezzata l’originalità del mercatino, con espositori che hanno proposto le loro idee di arti e scritture, a partire dallo scrittore Marco Taddei che ha presentato il libro ‘Aquitrinus’ (con illustrazioni di Denis Riva) incuriosendo gli intervenuti. La ciliegina sulla torta è stata la gradita la visita di mister Tod’s, Diego Della Valle (residente a Casette d’Ete) che ha fatto una capatina al festival, soffermandosi a scambiare quattro chiacchiere con i direttori artistici, con artisti e anche con gli amministratori e con l’associazione Santa Croce su un festival Explicit che è stato un vero e proprio successo. E merita dunque di essere confermato come un appuntamento fisso che si colloca proprio a conclusione della rassegna Incipit.