Expo Riva Schuh & Gardabags. Aziende fermane in vetrina

Ha aperto i battenti la 101esima edizione di Expo Riva Schuh & Gardabags. La più importante fiera internazionale dedicata alla calzatura di volume, alla pelletteria e all’accessorio, non solo registra il tutto esaurito, ma addirittura una nutrita lista d’attesa.. Numerosa la partecipazione di aziende del distretto calzaturiero del fermano e tra queste il Calzaturificio Sr35 Group che ha sede a Casette d’Ete. "Siamo presenti alla rassegna di Riva del Garda con l’obiettivo di aumentare la penetrazione commerciali nei mercati esteri – ha detto Lorenzo Renzi – attualmente la nostra azienda ha una considerevole presenza nei mercati dell’Unione Europea, ma stiamo valutando di accrescere le vendite che verso gli Usa". In merito ai cambiamenti delle abitudini di acquisto dei consumatori l’imprenditore Lorenzo Renzi ha aggiunto: "Nel corso degli ultimi anni è profondamente cambiato il consumo di calzature. Da acquisto per certi versi voluttuario si è passati sempre di più ad un acquisto legato ad una situazione di necessità. La contrazione dei consumi ci sta obbligando, ovviamente, a rivedere le strategie che fino ad ora abbiamo adottato per far sviluppare la nostra azienda". La produzione del calzaturificio si sviluppa tra le Marche e l’India. "Il centro di sviluppo è a Casette mentre la produzione è concentrata nel nostro stabilimento in India dove lavorano 1.200 addetti e produciamo ogni giorno seimila paia di scarpe".

"La collaborazione tra Ice ed Expo Riva Schuh & Gardabags sui mercati esteri si è sviluppata negli anni in maniera sempre più organica ed efficace, fino a rendere la manifestazione rivana un punto fermo della nostra programmazione promozionale" ha commentato Matteo Masini di Italian Trade Agency. "Se oggi, nonostante le numerose complessità geopolitiche, l’Italia risulta vincente a livello internazionale, come indicato anche dai dati Istat diffusi che vedono le esportazioni crescere del 10,7% rispetto allo scorso anno, è grazie al raccordo istituzionale e alla stretta collaborazione con le forze non istituzionali, come quelle che hanno organizzato questa manifestazione – spiega Fabrizio Lobasso, direttore centrale per l’Internazionalizzazione Economica –. Assieme a istituzioni e tessuto imprenditoriale siamo impegnati a far primeggiare i valori tipicamente italiani di bellezza, creatività, fantasia e capacità di adattamento che ci rendono famosi nel mondo".

Vittorio Bellagamba