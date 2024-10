Fa esplodere bidone dell’immondizia. Identificato e denunciato 26enne

Identificato e denunciato dai carabinieri l’autore dell’esplosione notturna, che fece saltare un bidone dell’immondizia a Monte Vidon Corrado. Al termine delle indagini portare avanti dai carabinieri della Compagnia di Montegiorgio in merito all’esplosione di un bidone dell’immondizia fatto saltare in area in tarda serata lo scorso 3 settembre in prossimità di piazza dell’Amalassunta di Monte Vidon Corrado, i militari visionando le telecamere di video sorveglianza pubblica e le testimonianza di alcuni passanti sono riusciti a ricostruire l’identità dell’autore del gesto. Il fatto aveva creato non poca preoccupazione a Monte Vidon Corrado, infatti, la popolazione abituata alla tranquillità era rimasta colpita dall’accaduto. Inoltre l’esplosione era avvenuta in vicinanza di un ristorante, che fortunatamente in quel momento era chiuso. L’autore del gesto è un giovane di 26 anni residente della media Valtenna, che sembra da una prima ricostruzione che per gioco o per noia, aveva acceso e gettato un petardo nel cestino dei rifiuti, per poi allontanarsi.

I carabinieri della Stazione di Falerone hanno effettuato successivamente una perquisizione al domicilio del giovane, da cui è scaturita una serie di riscontri, infatti, il 26enne aveva precedenti per uso di stupefacenti; non aveva più la patente ritirata dopo aver provocato un incidente per guida in stato di ubriachezza e di altre situazione da accertare. Sono in corso approfondimenti per verificare l’eventuale appartenenza ad ambienti della locale tifoseria. Al momento il deprecabile gesto sembra inserirsi in una dinamica di disagio giovanile e in tal senso i carabinieri del Comando Provinciale oltre ad incrementare i servizi di prevenzione e sicurezza utili ad arginare il degrado urbano e gli episodi di micro criminalità come questo, attueranno di concerto con gli enti preposti iniziative dedicate alla cultura della legalità.

Alessio Carassai