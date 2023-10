Fa esplodere una bomba sotto casa. Perseguitava l’amica della sua ex

Aveva danneggiato un’auto di una ragazza di Porto Sant’Elpidio e, subito dopo, aveva lanciato un ordigno esplosivo contro la sua abitazione perché era geloso dell’amicizia con la sua ex. L’autore dell’atto intimidatorio, un 39enne di Macerata, già noto alle forze dell’ordine, è stato rinviato a giudizio e dovrà comparire davanti al collegio penale del tribunale di Fermo per rispondere di minacce, di danneggiamento e del grave atto intimidatorio. L’episodio, che aveva fatto scattare un forte allarme sociale, risale al 20 settembre 2022. Erano da poco passate le 21 quando una giovane, dopo aver parcheggiato la sua vettura fuori casa, era uscita in strada e si era accorta che qualcuno aveva infranto il finestrino. La ragazza, dopo aver controllato che non era stato sottratto nulla dalla vettura, era rientrata a casa. Dopo circa venti minuti lei, la sua famiglia e migliaia di persone, avevano sentito un forte boato provenire dall’esterno. Sul posto si erano immediatamente recati gli uomini della questura, i vigili del fuoco, e il personale del nucleo artificieri di Ancona. L’ordigno, un manufatto artigianale assemblato con una elevata quantità di esplosivo, aveva provocato con la sua deflagrazione, avvenuta all’esterno dell’abitazione della giovane, la rottura di alcuni vetri delle abitazioni, il danneggiamento del marciapiedi ed il danneggiamento di una cabina di gas e luce rischiando di causare una vera e propria strage. I poliziotti intervenuti avevano raccolto numerose testimonianze di vicini e di potenziali testimoni. I due atti intimidatori erano apparsi entrambi indirizzati alla medesima persona, la giovane proprietaria dell’auto danneggiata. Senza soluzione di continuità gli investigatori della squadra mobile avevano acquisito le immagini registrate dai numerosi sistemi di videosorveglianza pubblici e privati di Porto Sant’Elpidio, verificando che nell’arco temporale compreso tra la fase precedente il danneggiamento e l’esplosione era transitata numerose volte una vettura in uso al 39enne di Macerata. A quel punto era stata convocata la vittima, ma lei aveva detto di non conoscere quell’uomo. Erano state verificano le posizioni di alcuni individui con i quali la ragazza aveva discusso. Infine dalle sue frequentazioni, era emerso l’unico collegamento con l’attentatore: una sua ex collega che aveva avuto una relazione amorosa finita male con il sospettato. I poliziotti avevano quindi avevano convocato la ex collega, che aveva raccontato di un rapporto sentimentale terminato l’anno precedente. Il 39enne, però, non aveva mai smesso di chiamarla, di inviarle messaggi e, in un’occasione, si era anche sostituito a lei creando un falso account su un sito internet a suo nome. La giovane aveva poi confessato di essere stata anche pedinata attraverso l’uso di un gps.

Fabio Castori