Fa rumore l’assenza di ’Si può’ in consiglio

Alcune assenze di consiglieri comunali di maggioranza nell’ultima seduta consiliare si sono rivelate politicamente significative di una situazione critica esistente in seno alla stessa maggioranza. L’ordine del giorno del Consiglio contemplava di approvare le fusione di San Giorgio Energie con Astea, società del gruppo SGR. E’ passata con 9 voti favorevoli e l’astensione di tre consiglieri democratici. Tutto è andato liscio, ma si è corso il rischio di non poterla approvare per il venir meno del numero legale, della seduta, evenienza resasi possibile dall’assenza di tre consiglieri della lista ’Si può’: "Giulia Marinangeli, Emanuele Morese e Andrea Susino. I tre avevano inviato al sindaco Valerio Vesprini una lettera con la richiesta di rinviare la discussione sulla fusione ritenendo l’argomento troppo complesso per essere affrontato con tempi così stretti e con l’assenza di momenti di partecipazione pubblica per informare i cittadini. Appare evidente come all’interno della maggioranza si sia aperta una crisi, di cui al momento non è facile divinare gli sviluppi. I consiglieri Morese e Susino tra l’altro avevano affiancato nel partito "Noi Moderati" Marco Marinangeli per il quale, candidato alle regionali, si sono spesi in campagna elettorale. Marinangeli non ce l’ha fatta e "Noi Moderati" se la sarebbe presa con il sindaco perché non l’avrebbe sostenuto preferendogli il collega Calcinaro.

Per quanto riguarda la discussione sulla fusione, è stata aperta dallo stesso Vesprini: "La fusione si inserisce nel processo di razionalizzazione delle partecipate e nella difficoltà, per una società di piccole dimensioni come SGE, di competere in un mercato sempre più concentrato. L’operazione prevede che il Comune entri in possesso del 5,10% delle azioni Astea che manterrà un membro nel consiglio di amministrazione, avrà un fondo di solidarietà di 10mila euro annui per chi non può pagare le bollette e un contributo promozionale di 30mila euro".

I consiglieri Dem annunciando l’astensione hanno mosso all’amministrazione gli stessi appunti rilevati con la lettera al sindaco dai loro colleghi di maggioranza. Christian De Luna: "San Giorgio Energie è stata per anni un fiore all’occhiello, un presidio locale che ha garantito un servizio essenziale ai cittadini. Oggi scegliamo una strada doverosa e responsabile, consapevoli delle difficoltà attraversate. Tuttavia, i dubbi restano". Catia Ciabattoni: "La questione fusione à estremamente complessa, nessuna informazione all’opinione pubblica … in tutto ciò abbiamo solo una garanzia, è quella dell’Ingegner Iezzi a cui rinnoviamo tutta la nostra stima. Non siamo in grado di esprimere un voto consapevole per tutte le questioni che ho elencato per cui esprimiamo una benevola astensione".

Silvio Sebastiani