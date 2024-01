Fabbro muore avvolto dalle fiamme nel suo laboratorio: aperta un’inchiesta

Rapagnano (Fermo), 19 gennaio 2024 - Stava lavorando nel laboratorio situato sotto la sua abitazione quando, per cause ancora in corso d’accertamento, è stato investito dalle fiamme probabilmente scaturite da un macchinario che stava utilizzando. Ha perso la vita così il noto artigiano Paolo Mariani, un fabbro di 62 anni residente a Rapagnano, in via Santa Maria.

Erano da poco passate le 12 e l’uomo si trovava nei pressi del suo laboratorio al piano terra dell’immobile in cui vive per portare a termine un lavoro in ferro battuto. Non si sa cosa sia accaduto ma, all’improvviso, l’uomo è stato avvolto dalle fiamme che non gli hanno lasciato scampo.

I familiari hanno udito i rumori provenienti dal laboratorio e hanno subito lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Fermo che, dopo aver domato le fiamme si sono trovati davanti al corpo senza vita dell’artigiano all’interno del bagno.

Non è escluso che l’artigiano abbia provato, in un disperato tentativo, di spegnere il fuoco che lo aveva avvolto. Sul luogo della tragedia anche i carabinieri, che stanno collaborando con i vigili del fuoco per ricostruire la dinamica dell’incidente sul lavoro.

La Procura della Repubblica di Fermo ha aperto un fascicolo sulla morte del 62enne, e sta vagliando anche l’ipotesi che le fiamme possano essere divampate dalla deflagrazione di una bombola di gas.