Fabiano Alessandrini racconta ‘Le pinturette’

‘Le pinturette nel territorio elpidiense’: è l’originale ricerca, fatta da Fabiano Alessandrini e calata in una pubblicata realizzata in occasione dei 35 anni di iscrizione al Collegio dei Geometri di Fermo. "Questa ricorrenza professionale meritava una sorta di bilancio del lavoro svolto ed ho pensato che, tra i tanti progetti realizzati, era stato uno dei pochissimi, se non l’unico che aveva realizzato tre pinturette" racconta l’autore. Da lì è nata la curiosità di ricercare questo tipo di costruzioni che sono sparse, nelle forme più svariate e per i motivi più diversi, sul territorio. È nato il libro (ricco di immagini delle decine e decine di pinturette) stampato dalle Grafiche Fioroni, che viene presentato oggi (ore 1 (ingresso liero) dallo stesso autore, con Giovanni Martinelli, in qualità di presidente dell’Accademia Elpidiana di Studi Storici (e di assessore alla cultura) e Carlo Verducci (Deputazione Storia Patria per le Marche) con una relazione su ‘Le edicole sacre, tra storia e devozione’.