Fabio Amurri, note da film "La mia musica per Verdone"

di Marisa Colibazzi

Galeotta sarà stata la colonna sonora composta per la serie italiana di Call my agent (andata in onda a gennaio), perché Fabio Amurri, 34enne compositore elpidiense (che oggi vive a Londra) è stato scelto per comporre le musiche di Vita da Carlo, seconda serie autobiografica interpretata da Carlo Verdone e prodotta da Filmauro di Luigi e Aurelio De Laurentiis. Un impegno professionale di prestigio, che arricchisce il curriculum di Amurri, che per di più sta anche terminando di lavorare a un’altra colonna sonora che porterà la sua firma, stavolta per il film Miss Fallaci con Miriam Leone (prima serie originale per Paramount, in uscita entro la fine del 2023). Un anno intenso e appagante per il giovane elpidiense, cercato e apprezzato da grandi nomi e produttori cinematografici. "Per la seconda stagione di Vita da Carlo la produzione voleva cambiare per le musiche e hanno scelto me. Mi ha fatto molto piacere e la settimana in cui sono stato contattato è stata emozionante. Un’esperienza che non mi aspettavo – commenta Amurri – rispondere al telefono prima a Luigi De Laurentiis, poi ad Aurelio, infine a Verdone". Facile che gli addetti ai lavori abbiano dato un’occhiata ai suoi lavori prima di sceglierlo. "Il fatto è che mentre in Call my agent dovevo dimostrare cosa sapevo fare, in questo caso è stato tutto più facile, c’era già più fiducia da parte loro, che apprezzano il mio lavoro, ma chiaramente hanno voluto qualcosa di diverso". Vero è che attore e produzione hanno fornito alcune linee guida per le musiche, "ma Verdone è sempre stato molto chiaro: mi ha mandato qualcosa da ascoltare, mi ha indicato le sequenze a cui teneva, ma fin dall’inizio mi ha detto che dovevo mantenere il mio stile, il mio linguaggio. Lui ha gusti molto raffinati e una grandissima conoscenza della musica, la produzione invece preferiva qualcosa di più accessibile a tutti: la sfida è stata di riuscire a mettere insieme le due cose, mantenendo una certa raffinatezza, pensando anche a qualcosa di leggero e sufficientemente brillante per una commedia".

Al recente "Giffoni Film Festival", Carlo Verdone con i coprotagonisti, Sangiovanni e Ludovica Martino, ha annunciato che la serie uscirà il 15 settembre per Paramount. Tante le guest star, a partire da un cameo di Zlatan Ibrahimovic e, tra gli altri, Max Tortora, Monica Guerritore, Stefania Rocca, Claudia Gerini, Christian De Sica, Maria De Filippi e Gabriele Muccino.