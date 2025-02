Fabri Fibra annuncia il suo ritorno sul palco: sarà al Parco della Pace

Dopo quasi un anno dal suo ultimo singolo ’In Italia 2024’ e più di due anni dall’ultimo live, Fabri Fibra annuncia il suo ritorno sul palco con il ‘Festival Tour 2025’, che porterà il cantante di origini marchigiane ad esibirsi al Parco della Pace. Un altro colpo per la società ‘Best Eventi’ che insieme al Comune di Servigliano, organizza il ‘NoSound Fest’, che proprio ieri ha annunciato la novità il concerto di Fabri Fibra in programma alle 21,140 di venerdì 11 luglio al Parco della Pace, appuntamento che va ad aggiungersi a: Lazza il 12 luglio, Tananai che si esibirà il 18 luglio, Capo Plaza il 19 luglio e gli ‘Afterhours. Ballate per piccole Iene’ il 25 luglio.

In vent’anni di carriera Fabri Fibra, ha contribuito prima a creare e poi a consolidare la scena rap facendo diventare questo genere musicale fra i più importanti del panorama musicale italiano degli ultimi anni. Dal primo album ‘Turbe Giovanili’ del 2002, fino all’ultimo lavoro ‘Caos’ certificato doppio platino, Fabri Fibra ha dimostrato come tecnica e contenuti possano viaggiare di pari passo facendo diventare il rap il nuovo cantautorato, un genere in grado di conquistare tutte le classifiche e allo stesso tempo di farsi portavoce di una realtà sociale fortemente italiana, complessa e spesso incompresa.

Dopo il successo della prima serie Netflix ‘Nuova Scena - Rhythm + Flow Italia’, la competizione rap che ha visto Fabri Fibra giudice insieme a Geolier e Rose Villain, Fibra sarà nuovamente protagonista della seconda serie disponibile dal 31 marzo in contemporanea nei 190 paesi in cui il servizio è disponibile. I biglietti sono già disponibili sui circuiti TicketOne, Ciaotickets, Ticketmaster e TicketSms.