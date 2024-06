Fabrizio Ciuti accusa la giunta:: "Quale gestione per il Palasavelli?"

Fabrizio Ciuti dell’Asd Sangiorgio, che gestisce il PalaSavelli dall’8 settembre 2021, ha tenuto ieri una conferenza stampa, insieme alla presidente della stessa società, Antonella Ciccola, in cui ha rivolto pesanti critiche all’amministrazione comunale per avergli comunicato soltanto lo scorso 22 giugno in un incontro in Comune che non gli avrebbero rinnovato la gestione, in scadenza il 30 giugno, dell’impianto sportivo. Ciuti avanza il sospetto che il mancato rinnovo sia legato all’ipotesi che il prossimo anno sportivo nel PalaSavellli giochi la superlega di volley con la Yuasa Grottazzolina: "Noi – sottolinea - non siamo contrari all’arrivo della Yuasa al PalaSavelli, ma nei dovuti modi e ci aspettavamo un confronto per un accordo finalizzato proprio ad ospitare al meglio la Yuasa. Invece mi hanno detto che ci avrebbero lasciato la gestione del bar e di quattro cartelli pubblicitari". Aggiunge poi di essere fortemente amareggiato perché mandando fuori l’Asd Sangiorgio verranno escluse cinque squadre giovanili e una serie B di calcio a 5: "Ma c’è un’altra domanda da porsi – prosegue Ciuti - Nel caso vincesse il bando una terza persona, cosa accadrà? O pensano di fare un bando ad hoc? Intanto sia chiaro che noi parteciperemo". Ma non finisce qui perché Ciuti informa che all’inizio della prossima settimana: porterà "una serie di documenti in Procura, perché riteniamo che la correttezza debba esserci da tutte le parti. E poi faremo accesso agli atti per verificare la gestione di tutti gli impianti sportivi, partendo dal campo sportivo da calcio".