"Facciamo anche promozione, tanti chiedono: ‘ma Fermo dove è?’"

È a Milano la fiera di riferimento del settore agroalimentare, si chiude oggi Tuttofood. Tra loro anche la fermana Mezzaluna che lavora carne e che è una presenza fissa: "Non è la fiera del pienone degli anni passati, ma ci sono quelli veramente interessati, spiega Paola Mezzaluna, questa fiera è il riferimento per il distributore che lavora con l’estero". I prodotti di Mezzaluna si vendono per il 70 per cento in Italia ma c’è un buon 30 per cento che va all’estero: "La metà dei clienti di questi giorni a Milano è straniera. Luca, il figlio di mio fratello Marco, è qui alla sua prima volta, quando entrerà sarà la terza generazione dei Mezzaluna. Lui ha studiato economia e internazionalizzazione, si sta facendo le ossa nel settore calzaturiero, ma lo sguardo verso l’azienda di famiglia c’è". Tra gli stand tanta Europa, belgi, polacchi e rumeni: "Per noi che siamo radicati nel territorio fa quasi strano ragionare con l’estero, ma è Milano il punto giusto. Tuttofood dimostra che anche l’artigiano ha il suo spazio. Il prodotto è il nostro biglietto da visita, ma quando raccontiamo la storia, con tanto di macellazione interna e con animali locali, restano conquistati. Ci sono tanti giapponesi e cinesi, un mercato complesso e ancora per alcuni aspetti chiuso, ma vengono per guardare, studiare e farsi trovare pronti non appena ci sarà una piena riapertura al prodotto alimentare italiano. Tanti gli americani in fiera che hanno timore per i dazi, ma sono convinti che non durerà questo periodo". La Regione Marche ha investito nel logo e c’è una collettiva di aziende che secondo Mezzaluna andrebbero meglio divisi per raccontarsi in maniera sempre più evidente: "Il 2025 sta andando bene, abbiamo avuto dei momenti difficili per i prezzi della materia prima che si era impennata. Abbiamo fatto degli aumenti, necessari. Ce li hanno accettati quasi tutti. Hanno capito che per garantire la qualità del prodotto era necessario. Noi qui comunque facciamo anche promozione turistica, ho portato le brochure di Fermo. Tanti chiedono ‘ma Fermo dove è?".