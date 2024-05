Facciamo rifiorire il centro storico

SANT’ELPIDIO A MARE

‘Facciamo rifiorire Sant’Elpidio a Mare’ è sotto questo auspicio che è stata promossa una iniziativa mirata, letteralmente, a far rifiorire il centro storico attraverso la distribuzione gratuita a residenti ed esercenti di 250 piantine con cui abbellire negozi ed abitazioni. "Rendere affascinante il borgo storico e, nel contempo, sensibilizzare i residenti sull’importanza del decoro urbano" spiega l’assessore al turismo e al centro storico, Michela Romagnoli, insieme al sindaco Alessio Pignotti, a proposito della finalità di questa iniziativa coordinata dall’associazione Otzio e da Rossano Orsili. "L’intento è quello di abbellire vicoli, balconi, case, portici e spiazzi con la presenza costante di fiori e piante per rendere la passeggiata nel centro storico un’esperienza piacevole, in cui colori e profumi faranno da cornice alle bellezze storico architettoniche custodite all’interno del borgo" aggiunge Pignotti. Grazie alla collaborazione con Pellegrini Garden che ha donato 250 piante da fiore da destinare ai residenti che hanno voluto aderire all’iniziativa e che ha previsto un ulteriore sconto del 20% per chi volesse acquistarne altre, è stato possibile sensibilizzare i cittadini. "anche il negozio ‘I fiori di Mi’ (in Piazza Matteotti) ha sostenuto il progetto garantendo uno sconto del 10% sull’acquisto delle piantine" proseguono. A corollario di questa profusione di fiori destinata a ridare colore e vivacità al centro storico, è stato promosso anche un concorso per premiare il vicolo più fiorito e ai vincitori sarà consegnata una formella in ceramica decorata a mano da applicare nel vicolo premiato. "Un sentito ringraziamento va alle aziende che hanno sostenuto l’iniziativa – conclude la Romagnoli – e a Otzio nella persona di Orsili che ha coordinato il progetto".