Facilitazione. Digitale: attivo lo sportello

Anche a Porto San Giorgio è attivo un Punto di Facilitazione Digitale. Nel Palazzo Comunale, accesso dal Cortile Orfani Collegio FS (ex Cortile delle Magnolie), Lungomare Gramsci. Ogni venerdì dalle 9 alle 13. Il servizio fornisce assistenza ai cittadini per imparare a utilizzare in autonomia i servizi digitali sia pubblici che privati. Ad esempio: SPID, Carta di Identità Elettronica, App IO, PagoPA, firma digitale ma anche e-commerce, piattaforme social, strumenti di videoconferenza e molto altro. Nello specifico il cittadino avrà la possibilità di essere seguito da un facilitatore digitale in grado di offrire supporto per: accedere ai servizi privati e pubblici disponibili online (Spid, Cie, Inad e domicilio digitale, e-government, servizi sanitari, servizi scolastici e formativi, servizi fiscali e tributari, pagamenti online, etc.); svolgere attività digitali; acquisire e accrescere competenze sull’utilizzo di strumenti tecnologici come PC, smartphone, navigazione Internet.