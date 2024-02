Falappa e Angelini partono subito bene

È iniziato con il piede giusto il 2024 per i ragazzi dell’Atletica Sangiorgese Renato Rocchetti e del Team Atletica Marche, impegnati in diversi campi di gara. Al Palaindoor di Ancona il saltatore in alto Lorenzo Falappa è salito a 1,98 m per la prima vittoria stagionale, avvicinando subito il suo record personale di 2,01. L’allievo Filippo Angelini ha ritoccato più volte il suo personal best sui 60 m ostacoli, fino a 8’35, ed è stato capace anche di atterrare a 6,50 m nel salto in lungo. Risultati buoni anche per lo junior Lorenzo Lanciotti, sceso a 22’92 nei 200 m, Adele Minnucci, che ha corso i 60 m ostacoli in 9’74, e Michele Smiriglia nel lancio del peso. LSabaribi ’inverno è anche il tempo delle corse campestri. I ragazzi della Sangiorgese hanno affrontato la prima prova del Campionato di società di cross e si sono posti in testa alla classifica regionale provvisoria under 14, grazie al terzetto Nycholas Foresi, secondo nella graduatoria individuale, Giulio Miandro, settimo, e Federico Ostrowski, ottavo. È stata poi la volta del Campionato invernale dei lanci,. In questa occasione è arrivata una doppietta dal lancio del martello cadetti, al femminile con Matilde Mecozzi, 36,55 m, e al maschile con Riccardo Mario Pistolesi, 31,97 m. Tra i grandi è tornato sopra i 50 m nel lancio del disco Gabriele Rossi Sabatini.