Falaschi carica la Yuasa Battery: "Ora c’è da confermarsi"

Ancora pochi giorni e il 21 agosto ci sarà raduno ufficiale per la Yuasa Battery Grottazzolina pronta ad abbracciare vecchi e nuovi giocatori ma soprattutto i tanti tifosi del territorio. Tra questi ultimi pronto ad iniziate la nuova avventura in casa Yuasa è l’esperto palleggiatore Marco Falaschi ormai prossimo dunque a terminare gli ultimi giorni di riposo. "Riposo poco, manca la palla ma c’è sempre modo di tenersi attivi. Ci attende una stagione molto importante e nostro compito è quello di rispondere presente fin da subito ma le sensazioni sono indubbiamente positive. La Yuasa Battery anno scorso ha fatto qualcosa di importante: salvarsi da neopromossa al primo anno è qualcosa di difficilissimo. L’ultima volta eravamo stati noi di Taranto quindici anni fa. La Yuasa lo ha fatto dopo un girone di andata difficile e con un ritorno impressionante. Ora c’è da confermarsi e non è assolutamente scontato perché il livello si è alza. Grotta non è più una neopromossa e serve iniziare bene fin da subito, l’avvio sarà determinante". Sette conferme e sette volti nuovi pr un gruppo da scoprire. "E’ un roster di buon livello ma è fondamentale determinare subito un’idea di squadra e andare a trovare l’amalgama prima possibile. La Superlega è concentrata in poco tempo, bisogna arrivare pronti subito e focalizzarsi sulle prime cinque gare, dopo di quelle tireremo le prime somme".

Campionato in cinque mesi e preceduto dal Mondiale a settembre, una anomalia. "E’ una variabile: le big in questi casi si ricompattano un po’ più tardi rispetto agli altri. Per le prime dovremo cercare di guardare dalla nostra parte del campo e fare il nostro gioco meglio possibile. Tra l’altro iniziamo a Civitanova proprio contro una squadra che si formerà negli ultimi giorni ma questo a noi dovrà interessare poco. La nostra è una squadra che definisco interessante per una conformazione di giocatori differenti: chi deve dimostrare che può stare stabilmente in Superlega, chi cerca conferme ulteriori e chi invece vuole ripetersi. C’è un bel mix e bisogna trovare la sintonia tra tutti prima possibile". Infine parola d’obbligo per i tifosi.

"Non vedo l’ora di essere lì insieme a loro. L’anno scorso, ma anche in passato quando ho incrociato da avversario Grottazzolina in A2, il ricordo è importante. Lo scorso anno sono uscito con il mal di testa al PalaSavelli all’andata, poi al ritorno riempirono il nostro Palas in modo incredibile vincendo 3-1. Diciamo che si sentivano anche in trasferta e non vedo l’ora di averli al nostro fianco".

Roberto Cruciani