Falaschi: "Sarà un campionato molto tosto"

GROTTAZZOLINALa trasferta dell’Eurosuole alle spalle e l’immediato futuro, sabato prossimo vede l’esordio della Yuasa Battery Grottazzolina in casa alle ore 18 al PalaSavelli, avversario Verona. Il punto della situazione lo fa l’esperto regista Marco Falaschi: "A Civitanova è stata la gara che ci aspettavamo, in casa possono contare su un servizio importante e hanno fatto vedere di cosa sono capaci soprattutto nei primi due set. Poi la gara è cambiata, siamo saliti di intensità e conquistato il parziale, il primo ufficiale contro la Lube, ce lo prendiamo volentieri. Dispiace per il quarto set, abbiamo reagito bene al break che hanno fatto sempre al servizio a metà parziale. Contro certe squadre diventa complicato quando sei costretto a rincorrere". Ma ormai l’Eurosuole, con la passione dei 3mila presenti molti anche da Grotta, è alle spalle. Il prossimo futuro si chiama Verona sabato alle 18 al PalaSavelli. "Verona ha tanti interpreti di caratura internazionale, noi dovremo fare la nostra gara – sottolinea Falaschi - i veneti hanno un obiettivo ben diverso dal nostro, noi dobbiamo guardare dalla nostra parte e cercare di fare il meglio possibile. Con la spinta del pubblico naturalmente e ce ne sarà assolutamente bisogno perché affrontiamo un campionato tosto e credo molto più complicato del passato. Non vedo nessuna squadra ad oggi al di sotto delle altre ma tutte molto molto attrezzate. Verona ha preso anche Darlan che fa della potenza la sua massima espressione pallavolistica, in banda ha due schiacciatori come Keita e Mozic e come terzo un campione del mondo come Sani mentre in regia c’è un certo Christenson. Per noi è una sfida difficile in partenza ma le gare vanno giocate e proveremo ad inserirci in ogni piccola crepa che ci può essere nel loro gioco. Verona parte favorita ed è giusto che sia così, noi dobbiamo costruire un qualcosa di importante anche in queste sfide". E servirà il calore del Palas amico per Falaschi e compagni. "Mi aspetto quello che ho visto lo scorso anno al PalaSavelli. In campo una squadra grintosa che deve cercare ogni punto, ogni set per quell’obiettivo li che è la salvezza. Noi sul taraflex, sugli spalti il pubblico ad incitarci. Ci saranno momenti di difficoltà ed è normale che sia così. Faremo a volte anche degli errori ma dobbiamo essere spinti a provare ad andare oltre i limiti perché contro certe squadre devi fare qualcosa di eccezionale per portare via punti pesanti. Il PalaSavelli deve essere la nostra casa e chi verrà qui a giocare deve capire che sarà molto complicato".