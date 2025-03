Falconara, Campionato italiano. Scacchisti elpidiensi sugli allori

La squadra dell’Avamposto Pro Loco 1, storica società di scacchi elpidiense, ha vinto il Girone B11 del 56à campionato italiano a squadre svoltosi a Falconara Marittima nei giorni scorsi, conquistano a pieno titolo l’agognata promozione in A2.

Al termine di una cavalcata trionfale caratterizzata da 4 vittorie su altrettanti incontri disputati, superando le compagini, agguerrite, di Civitanova Marche, Faenza, Cupramontana e Perugia, la squadra composta da Michele Sagripanti, Stefano ferri, Flavio Borgiani (capitano) e Sergio Rinaudo (in rigoroso ordine di scacchiera) ha portato a casa l’ambito traguardo.

I quattro campioni sono stati sostenuti da Roberto Miandro, Daniele Ripa e Steven Miandro insieme ad altri compagni di squadra assenti, che li hanno supportati nel realizzare un clamoroso Grande Slam, senza usufruire di alcun cambio, dimostrando forza, determinazione e lealtà sportiva.

Con questo risultato si conferma la qualità e il valore di un sodalizio che esiste da quasi 30 anni, presieduto da Roberto Gasparroni. Per il 2026, la squadra tenterà il passaggio in serie A1, già raggiunto in passato.

Buona la prestazione dell’altra squadra Avamposto Pro Loco 1 Pro che milita in promozione, girone 5, classificatasi al 3° posto.