Falconieri: "Sarà un viaggio affascinante alla scoperta di fake news"

Nuovo appuntamento per la rassegna Incipit che, domani, (ore 21,15, auditorium ‘Della Valle’, Casette d’Ete) ospita Tommaso Di Carpegna Falconieri che condurrà il pubblico nel mondo della storia attraverso un viaggio affascinante alla scoperta di fake news e libere interpretazioni delle ricerche storiche rispetto alla veridicità dei documenti e fatti. "La storia è sempre stata oggetto di manipolazioni e falsificazioni. Oggi sembra proprio essersi smarrita - afferma Di Carpegna - sembra diventata nient’altro che un racconto suggestivo, da rendere il più possibile spettacolare, intrigante, misterioso. Se poi ci si inventa qualcosa, pazienza, tanto è sempre più arduo distinguere fra fatto e racconto, tra vita reale e virtual reality. Ma il metodo critico della storia è fondamentale per distinguerla da tutto ciò che le somiglia". Di Carpegna Falconieri è docente di Storia medievale all’Università di Urbino. Le sue ricerche recenti riguardano le invenzioni del medioevo dopo il medioevo e la sua rappresentazione nella contemporaneità. E’ spesso ospite di Rai Storia (Rai3) e a Incipit si soffermerà sul suo libro ‘Nel labirinto del passato’ (Laterza). Per l’Associazione Santa Croce, promotrice della rassegna e per le curatrici Marisa Colibazzi e Giovanna Taffetani, un altro ospite di lusso per conoscere la storia da diversi punti di vista.