’Faleriense in festa’. Ci sarà Ronn Moss

Quella che si terrà nella zona sud della città dal 9 al 14 luglio sarà l’edizione numero 71, conquistando così il record di manifestazione più antica della città e tra le più longeve delle Marche, della Faleriense in festa. Una settimana tra tradizione, musica, gastronomia e fede. Un traguardo di cui si sono complimentati con il presidente dell’Associazione Quartiere Faleriense, Giuseppe Polimeno e con i suoi stretti collaboratori il sindaco Massimiliano Ciarpella e l’assessore al turismo, Elisa Torresi. E’ una festa molto attesa della città, non solo dai residenti della Faleriense. "Quest’anno abbiamo scelto un cantante ed attore famoso a livello internazionale, come Ronn Moss che sarà in piazza Fratelli Cervi – dice Polimeno - Tutto il direttivo si prodiga per organizzare una settimana ricca di attrazioni. Inizieremo alla piattaforma sul lungomare Faleria col Teatro della solidarietà in ‘Amicu de famiglia’; il giovedì, il torneo di briscola: l’11 luglio il momento delle celebrazioni religiose, per cui ringrazio la parrocchia del Sacro cuore con cui c’è sempre massima collaborazione, dopo la Santa Messa si svolgerà la processione per le vie del quartiere. Il sabato avremo i mercatini di Mylove Eventi in via Marina, apriranno gli stand gastronomici con la Sagra dei maccheroncini in Piazza Giovanni XXIII, avremo tante attrazioni per bambini, con maghi e giochi gonfiabili in attesa del concerto serale. La domenica continuano mercatini e sagra. Alle 19 la Messa con lancio di una corona ai caduti in mare davanti alla piattaforma e in serata avremo lo show musicale A tutta mania 80-90-2000. Chiudiamo il lunedì sera con il liscio e i fuochi d’artificio sul mare. Ringrazio i ragazzi di Gioventù elpidiense, che partecipano al programma con un torneo di calcio, ma anche Isolani Spettacoli per l’organizzazione degli eventi, il Comune e la Regione per il supporto".