Faleriense, strada chiusa da 80 giorni tra i disagi della cittadinanza

Tante difficoltà per i residenti nella zona industriale di Monte Urano e per quelli che vivono in prossimità della strada Faleriense. La denuncia arriva proprio da cluni cittadini che segnalano come da quasi 80 giorni sia chiuso al traffico il tratto di strada che dalla Faleriense conduce fino alla zona industriale, all’altezza della rotonda della Faleriense. Un tratto di strada assai trafficato da cittadini ma anche per tutte le attività imprenditoriali che in quella zona insistono. "Il problema nasce – sottolinea un cittadino – dal fatto che la ditta incaricata dei lavori che interessano quel tratto di strada li ha sospesi. E la chiusura che doveva essere inizialmente di trenta giorni, ormai ha quasi triplicato la sua durata. Il tutto rende la zona congestionata dal traffico e quasi invivibile per noi residenti. Chiediamo che il Comune si interessi direttamente di questa situazione che non riusciamo più a sopportare perché non possono esistere cittadini di Serie A e altri di Serie B. Devono prendere provvedimenti immediati per risolvere la questione anche nei confronti di chi deve completare i lavori perché quel tratto di strada è uno snodo fondamentale per l’intrera zona e non può essere lasciato chiuso ancora, creando difficoltà enormi sia per i residenti sia per tutte le attività che si trovano a fare i conti tutte queste innumerevoli difficoltà ormai quotidianamente da moltissime settimane".