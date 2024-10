Falerone città che legge: tutto pronto per la nuova edizione della fiera

All’interno della programmazione di ‘Falerone città che legge’ l’amministrazione comunale come ogni autunno è pronta a lanciare la rassegna ‘Ottobre Piovono Libri’, mostra mercato del libro per ragazzi. La manifestazione, che anno dopo anno è riuscita a raggiungere sempre più pubblico, è ormai giunta alla sua 16esima edizione.

La kermesse si svolgerà come consuetudine all’interno dei locali del salone comunale in piazza della Concordia nel centro storico di Falerone nel corso di una settimana, a iniziare da sabato prossimo, 19 ottobre, fino a quello successivo, il 26. Gli orari per visitarla saranno i seguenti: 10 – 12,30 al mattino e 16 – 19 al pomeriggio, mentre nei giorni festivi con orario unico 16 -19. Da oltre un decennio la mostra mercato raccoglie testi di tutti i tipi per bambini di tutte le età: gialli per bambini, narrativa, classici, ma anche testi documentali e tanto altro ancora. "Siamo felici di poter annunciare la 16esima edizione di Ottobre Piovono Libri – spiega la consigliera comunale Maria Teresa Quintozzi –. Si tratta di una manifestazione nata per sensibilizzate i giovani e giovanissimi al mondo della lettura. I libri possiedono un fascino unico: profumano, si possono sfogliare, ci permettono di viaggiare, di conoscere cose nuove e personaggi della storia di ieri e di oggi. Per l’arco dell’intera settimana saranno organizzati incontri con gli autori di libri per ragazzi aperti alle scuole e non solo. Inoltre verrà annunciata la nuova edizione del concorso di scrittura dedicato alle scuole ‘Scrittori in Erba’".

Si parte sabato 19 con Patrizia Baglioni che presenterà ‘Il mio nome è Carola’; il 21 ottobre sarà invece la volta di Barbara Antonietta Fabiani che presenterà ‘I racconti di campagna’; il 22 ci sarà Maria Letizia Lemme con ‘Mister T e il suo simpati guardaroba’ e cosi via.

a.c.