Falerone, festa di fine anno e saluto della dirigente

Si è tenuto nella palestra di Piane di Falerone il saggio finale dell’Ic di Falerone che ha inglobato una triplice cerimonia finale. Lunedì sera si è tenuta ‘La musica nel cuore e nell’aria’, festa di fine hanno che ha visto impegnati gli alunni delle scuole medie dei plessi di Servigliano, Falerone e Montappone che si sono esibiti con brani musicali, poesie, danze di fronte ad un pubblico di circa 150 persone composto da genitori e conoscenti, presenti i sindaci Armando Altini, Mauro Ferranti, Giuseppe Forti e Marco Rotoni, oltre alla dirigente Patrizia Tirabasso, i docenti dell’Ic che hanno coordinato i ragazzi per uno spettacolo durato circa due ore. I ragazzi hanno messo a frutto le nozioni acquisite durante l’anno scolastico, offrendo uno spettacolo a tutti gli interventi. All’interno della serata si sono tenuti tre momenti celebrativi: la consegna del premio Alessio Altini, giunto quest’anno alla 14° edizione per ricordare la prematura scomparsa del giovane dottore Alessio Altini, con la consegna di tre borse di studio da 500 euro ciascuna a tre studenti delle medie che si sono distinti per rendimento scolastico nello scorso anno. Le tre borse di studio sono state consegnate dal sindaco Armando Altini a Maria Angelini per la scuola ‘Vecchiotti’ di Servigliano; a Valentina Battilà per la ‘Don Bosco’ di Falerone; e Lorenzo Mochi per la ‘Collodi’ di Montappone.

La serata si è conclusa con due momento di emozione e commozione, per il saluto alla dirigente Patrizia Tirabasso, che al termine dell’anno scolastico andrà in pensione; gli alunni hanno regalato alla dirigente frasi estrapolate dal libro ‘Cuore’; mentre all’insegnate Graziano Ferracuti, anche lui andrà in pensione quest’anno i ragazzi hanno regalato una chiave di violino appositamente realizzata con una stampate 3D.