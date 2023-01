Falerone, i residenti: "Nuovi marciapiedi, bocciamo il progetto"

I residenti del lato destro nel primo tratto di via Brodolini, la strada che da Piane di Falerone sale verso il capoluogo, in seguito al progetto per la realizzazione dei marciapiedi, hanno voluto fare chiarezza su alcune polemiche che si sarebbero innescate intorno alla vicenda. "Le prime lettere per segnalare l’avvio del progetto sono arrivare a fine agosto – spiegano –. Sono seguite richieste a cui l’amministrazione non avrebbe dato risposta, anche nell’assemblea pubblica del 18 ottobre. Decidere imponendo ad altri le proprie idee chiedendo la sottoscrizione di autorizzazioni ‘in bianco’ non è il massimo della democrazia. Abbiamo chiesto un incontro ove fosse prevista la partecipazione di tutti i proprietari (di entrambi i lati della strada) di via Brodolini, ma non ha avuto alcun seguito. Secondo il sindaco, il contributo a fondo perduto aveva iter procedurale strettissimo, ma allora ci chiediamo perché lui non è salito prima sul treno della programmazione? Come può un Sindaco, che riveste la carica di pubblico ufficiale, emanare comunicati e lettere aperte criticando alcuni cittadini, e senza degnarsi nemmeno di rispondere alle doverose osservazioni che gli vengono presentate. Non ha mai precisato la dimensione della fascia di terreno che noi cittadini dovremmo cedere; ha chiesto una firma per la cessione gratuita e permanente del terreno per poi comunicare ai cittadini che è stato deliberato un equo indennizzo mai comunicato. Inoltre non chiarisce perché questo marciapiede non prosegue sul lato sinistro essendoci già in quel lato un raccordo con viale della Resistenza, ma soprattutto su quel lato ci sono servizi di pubblico interesse".