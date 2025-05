Falerone, inaugurato l’impianto sportivo dopo i lavori

E’ stato inaugurato domenica mattina il campo sportivo di Falerone capoluogo dopo i lavori di riqualificazione, un investimento che l’Amministrazione ha voluto per i giovani della comunità. L’impianto è da sempre un punto di riferimento per gli appassionati sportivi del paese e non solo, visto che nel corso dei decenni ha ospitato la prima squadra che ha militato anche in categorie importanti, oltre all’attività dei settori giovanili. Ora l’impianto è divenuto un’infrastruttura moderna e funzionale, destinata ad accogliere i giovani del territorio per attività sportive e di socialità. Alla cerimonia d’inaugurazione erano presenti il vicesindaco Pisana Liberati, l’assessore alle politiche giovanili Valerio Cosimi, il consigliere regionale Andrea Putzu e i rappresentanti delle associazioni sportive. Il taglio del nastro ha segnato non solo l’apertura ufficiale del campo, ma anche un momento simbolico di rinascita e di investimento nel futuro della comunità, in particolare dei più giovani. "Questo non è solo un campo di gioco – ha dichiarato Pisana Liberati - ma un luogo dove si coltivano i valori dello sport, dell’impegno, della lealtà e della condivisione. È un’opera pensata per le nuove generazioni, per offrire loro spazi sicuri e accoglienti in cui crescere e allenarsi, non solo fisicamente, ma anche come cittadini". "Un orgoglio avere un impianto del genere – aggiunge l’assessore Valerio Cosimi - il comunale di Falerone torna utilizzabile per i nostri concittadini, dai più piccoli alla prima squadra". Nell’occasione l’Amministrazione ha voluto ringraziare tutte le realtà che hanno collaborato alla realizzazione dell’opera, invitando la cittadinanza a vivere questo nuovo spazio con spirito di partecipazione e rispetto, affinché diventi un vero cuore pulsante della vita sociale e sportiva di Falerone.

a.c.