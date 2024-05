Falerone va alle urne. Altini per la continuità. Celi vuole la rinascita. Battaglia all’ultimo voto

Candidato sindaco Giulio Celi. Età: 65 anni. Professione: Avvocato cassazione. Hobby: Appassionato di montagna, membro del Cai con la qualifica di accompagnatore. Attualmente ricopre la carica di presidente del Collegio regionale dei probiviri del Cai. Lista ‘Rinascita’, con i candidati: Cristina Meloni, Lina Mancinelli, Feruza Tagaeva, Lorenzo Traini, Andrea Giacinti, Lorella Tarulli, Tonino Galli, Falerio De Minicis, Lorenzo Tronelli, Maria Lina Cipelletti e Marco Viola Quali sono i motivi della candidatura?

"L’amore e la passione per Falerone nel quale vivo, che a mio avviso necessita di uno sguardo approfondito al sociale: ascoltare le invocazioni sommesse di aiuto da parte di famiglie disagiate o con situazioni problematiche al loro interno, incrementare punti di ritrovo per ragazzi, giovani ed anziani e creare gruppi di lavoro in collaborazione con il mondo del volontariato". Quale sarà la prima cosa da fare una volta eletto sindaco?

"Credo sia importante di ricucire il rapporto diretto tra Amministrazione e cittadinanza. Una nuova veste dell’amministrazione, quindi, una ‘rinascita’ all’insegna della trasparenza e della collaborazione dove gli stessi cittadini potranno essere chiamati a discutere delle problematiche della comunità e sulle eventuali soluzioni da adottare" Per quali motivi la popolazione dovrebbe votarvi?

"Bisognerà immediatamente porre mano al completamento del recupero e ristrutturazione del centro storico orfano di due chiese ancora inagibili a causa del sisma; oltre alla ricostruzione della cuspide del campanile, motivo di identificazione del paese. Contemporaneamente Piane necessita di interventi sulla viabilità con la realizzazione di indispensabili rotatorie negli incroci altamente trafficati e il completamento della piazza come centro di viva presenza e non uno spazio vuoto frapposto, senza identità, in un casuale agglomerato di costruzioni". a.c.