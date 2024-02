Fallimento della Italappalti, vanno all’asta le incompiute

Vanno all’asta le incompiute della Italappalti in città. Sia la maxi struttura di piazza Pizzarello, sia le palazzine della lottizzazione Nepolis in via Valenti sono in cerca di acquirenti. Per i prezzi a base d’asta, in entrambi i casi, si ragiona in termini di qualche milione di euro. La Italappalti della famiglia di costruttori Alici Biondi, di Porto San Giorgio, era stata dichiarata fallita dal tribunale di Fermo a settembre 2021, con un buco di quasi 30 milioni di euro nei bilanci della società. A promuovere l’istanza era stata la Fedaia Spv, una società di cartolarizzazione dei crediti. I proprietari hanno fatto tutto il possibile per salvare l’attività, ma la procedura è andata avanti, e ora con le vendite all’asta il curatore, il commercialista Luca Capozucca, prova a raccogliere le somme necessarie a pagare i creditori. L’asta dovrebbe tenersi a Fermo tra un mese e mezzo circa. Per quanto riguarda l’incompiuta di piazza Pizzarello, sulle recinzioni che delimitano il cantiere sono apparsi i cartelli di vendita, sistemati dalla società milanese "Quimmo". A quanto sembra comunque le costruzioni saranno vendute in due lotti separati, uno per l’edificio in linea con i parcheggi interrati, e l’altro con l’edificio a torre. Per quanto riguarda Neopolis in via del Piccinino, la stradina che scende da via Sforza a via Valenti, si venderanno sia le palazzine sia i garage, particolarmente ambiti in quella lottizzazione, dove la strada stretta si riempie di auto in sosta.