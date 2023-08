Falsa partenza per la guardia medica

Sono state intempestive le espressioni di gaudio per l’avvenuto prolungamento del servizio della Guardia Medica Turistica fino all’8 settembre. Ieri mattina, chi si è recato nella sede della Croce Verde per usufruire del servizio, si è sentito rispondere che lì non si era visto nessun medico e che, eventualmente, i turisti – pazienti potevano rivolgersi ai medici di base (come da indicazioni dell’Ast) dove la prestazione, anche per i marchigiani è a pagamento, mentre con la Guardia Medica, anche Turistica, sarebbe stata gratuita essendo a pagamento solo per i non residenti nelle Marche. Una situazione che ha creato un certo disorientamento tra gli utenti che non comprendevano come mai, nella sede di Porto Sant’Elpidio, il servizio annunciato non fosse operativo. Di qui la necessità di fare chiarezza tanto più che la presenza di turisti in città e nei dintorni è ancora consistente e tale da indurre la direzione dell’Ast a prolungare il servizio di un paio di settimane (era stato disattivato domenica), nonostante la criticità della carenza dei medici. Da spiegazioni fornite, in via informale, agli utenti da personale dell’Ast è risultato che il servizio non era attivo perché i medici di base non avevano aderito alla proposta di prolungamento della Guardia Medica Turistica. Insomma, l’Ast aveva fatto i conti ‘senza l’oste’. Stando a quanto ci è stato riferito dall’Ast, questa sarebbe una verità parziale: all’origine del disservizio ci sarebbe un quiproquo dovuto al fatto che il servizio doveva essere riattivato da oggi, e non da ieri. Ma a Porto San Giorgio, nel turno pomeridiano non ci sono stati problemi. Vero che è, ieri pomeriggio, nessuna notizia in tal senso era arrivata alla Croce Verde (nella cui sede si trova l’ambulatorio della Guardia Medica, anche nella ‘versione turistica’), non fosse altro a titolo informativo perché sono gli operatori della Pubblica Assistenza che si interfacciano per primi con chi cerca quel servizio.

"La Guardia Medica Turistica ripartirà regolarmente domani (oggi, ndr) e, in ogni caso, - rassicurano dall’Ast - si tratta di un potenziamento del servizio dei medici di base che è sempre stato garantito. C’è carenza dei medici e siamo in agosto per cui non è facile trovare personale disponibile a coprire ulteriori turni. Potrebbe anche accadere che, nel fine settimana, il turno resti scoperto ma, a quel punto, sopperisce la Guardia Medica".

Marisa Colibazzi