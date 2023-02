False richieste di contributi per il terremoto, rinviati a giudizio cinque ’furbetti’

Avevano presentato richiesta per l’ottenimento dei contributi per le popolazioni colpite da sisma del 2016, ma in realtà le certificazioni erano false. La cosa però non era sfuggita agli investigatori della Guardia di Finanza di Fermo che, su delega della Procura della Repubblica, avevano eseguito accertamenti ed indagini su episodi di indebita percezione del contributo di autonoma sistemazione, il cosiddetto Cas, scoprendo ben cinque furbetti, tutti residenti in un comune dell’entroterra. Per loro era scattata la denuncia all’autorità giudiziaria e ora sono stati rinviati a giudizio. I cinque compariranno davanti al giudice del tribunale di Fermo per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, poiché avevano sottoscritto e presentato autocertificazioni in cui avevano attestato fraudolentemente che la propria abitazione principale era stata distrutta o sgomberata a causa del terremoto.

Tali dichiarazioni avevano tratto in inganno il Comune di residenza, che aveva erogato, nel tempo, un importo complessivo di 122.642. Oltre ai cinque furbetti era stato denunciato anche un funzionario comunale per abuso d’ufficio, per aver omesso di effettuare i necessari controlli sulla veridicità delle autocertificazioni rese dai beneficiari del contributo, consentendo così ai dichiaranti di godere di un ingiusto vantaggio patrimoniale e di sottrarre risorse alle casse pubbliche a danno di altri utenti realmente bisognosi. Per lui però è in corso un procedimento a parte.

fab.cast.