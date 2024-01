False vendite online: truffatori denunciati

Un cittadino romano di 53 anni e uno rumeno di 30, entrambi con precedenti penali, sono stati denunciati per il reato di truffa in concorso, a conclusione di indagini curate dai carabinieri della stazione di Porto San Giorgio. Le indagini erano state avviate a seguito della querela presentata da un residente, vittima della truffa. Gli accertamenti dei carabinieri, hanno consentito di appurare che i due individui, approfittando di un annuncio pubblicato sulla piattaforma ‘Subito.it’ da parte della vittima relativo alla vendita online di un divano dal valore di 200 euro, hanno ingannato la vittima stessa, inducendola ad effettuare tre operazioni di ricarica su due carte Postepay differenti ma loro intestate, per un importo totale di 750 euro. Le indagini, condotte anche mediante l’analisi della documentazione bancaria e dei tabulati telefonici, hanno portato all’identificazione e denuncia dei due truffatori seriali. L’Arma ricorda che nell’era della digitalizzazione delle transazioni commerciali, è fondamentale la collaborazione dei cittadini nella segnalazione di individui o contesti sospetti, al fine di contrastare efficacemente simili fenomeni criminali. A tale scopo, sulle piattaforme istituzionali delle forze dell’ordine, sono consultabili le misure di tutela che i cittadini sono tenuti ad attuare per la propria sicurezza. Paola Pieragostini