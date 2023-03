Falsi depuratori dell’acqua, il sindaco avverte: "Non ci cascate"

Il Comune di Falerone mette in allerta i cittadini su falsi operatori che fornirebbero gratuitamente depuratori d’acqua per abitazioni. Un problema che è stato ravvisato in più occasioni e che ha spinto l’amministrazione ad informare i cittadini. "Ci sono pervenute già diverse segnalazioni da parte di alcuni cittadini – spiega la Giunta in una nota – del fatto che una pagina promozionale di un canale social annuncia che il Comune di Falerone fornirebbe gratuitamente un depuratore d’acqua, e per far ciò bisognerebbe iscriversi a tale pagina fornendo dati sensibili, quali mail, numero di cellulare o altro. Al fine di evitare raggiri e comunque disagi di qualsiasi tipo alla popolazione, quest’amministrazione vuole precisare che di una notizia infondata, il nostro Comune non fornisce e non fornirà gratuitamente alcun depuratore alle famiglie. Precisiamo inoltre che tutte le comunicazioni inerenti il paese vengono effettuate i canali i canali social ufficiali, la pagina Facebook e i gruppi whatsapp, riscontrabili anche sul sito istituzionale di Falerone. Pertanto si invitano i cittadini a prestare la massima attenzione, in caso di eventuali dubbi o contatti reiterati, è consigliabile contattare direttamente gli uffici comunali". Episodi simili si stanno verificando anche in altri comuni della media Valtenna.

a.c.