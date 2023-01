Falsifica i chilometri delle auto Denunciato un rivenditore

Dopo aver truccato i contachilometri di un’auto supersportiva e un’utilitaria le aveva messe in vendita nel suo autosalone. Il titolare della concessionaria di auto usate di Fermo, però, è stato smascherato dagli uomini della polizia stradale ed è stato denunciato per frode in commercio, in quanto aveva messo in vendita le due auto con il tachimetro manomesso che indicava un chilometraggio minore rispetto a quello reale.

La scoperta è stata fatta dalla squadra della polizia giudiziaria della sezione di polizia stradale di Fermo, nel corso dei consueti controlli amministrativi delle attività commerciali legate alla circolazione stradale, disposti mensilmente dal Compartimento polizia stradale per le Marche.

Gli investigatori hanno proceduto all’esame di una concessionaria di auto usate di Fermo, dove sono state accertate violazioni sulle autorizzazioni e sui registri contabili necessari per la vendita di auto usate in conto proprio ed in conto di terzi. Dalla verifica approfondita delle vetture in esposizione, pronte per essere vendute, gli agenti della polizia stradale, avendo dei dubbi sui chilometri di una Porsche e di una Lancia Ypsilon, hanno iniziato un’attività di indagine da cui è scaturito che entrambe le auto avevano subito il ’ringiovanimento’ di circa 100.000 chilometri.

La sportiva addirittura, nel corso degli anni, aveva subito due manomissioni chilometriche. Gli agenti, a quel punto, hanno proceduto al sequestro penale delle due auto e hanno denunciato all’autorità giudiziaria l’amministratore della concessionaria per il reato di frode in commercio. L’uomo è stato anche sanzionato, per una somma di circa 3.000 euro, per aver violato le norme del testo unico di pubblica sicurezza e della legge regionale e comunale. "Consigliamo di verificare sempre – spiega il vicequestore aggiunto, Ernesto Bamonti – quando si acquista un’auto usata non più ’giovane’, il dato chilometrico indicato in sede di revisione periodica, dato obbligatorio che i centri revisione devono indicare dal primo giugno del 2018, semplicemente consultando la lista revisioni effettuate dopo il primo giugno 2018, attraverso il "portale dell’automobilista" o sui siti internet gratuiti dedicati".

fab. cast.