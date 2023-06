Falso agente immobiliare intasca la caparra e fugge

I carabinieri di Porto Sant’Elpidio hanno concluso con successo un’attività investigativa che ha portato all’identificazione e alla denuncia di un pericoloso truffatore. Grazie alla pronta denuncia presentata da un residente, i militari dell’Arma hanno potuto avviare gli accertamenti necessari che hanno consentito di individuare e deferire all’autorità giudiziaria competente un romano di 50 anni, già noto alle forze dell’ordine. Le indagini, condotte con determinazione e professionalità dai carabinieri, hanno coinvolto anche approfonditi controlli bancari e l’analisi dei tabulati telefonici. Inoltre, grazie a un’identificazione fotografica positiva, è stato possibile confermare che l’individuo, attivo nel mese di novembre dello scorso anno, presentatosi come un agente immobiliare, utilizzando artifici e raggiri, compresa l’adozione di false generalità, aveva indotto la vittima a effettuare una ricarica di 430 euro su una carta PostePay. Tale somma era stata richiesta come caparra per l’affitto di un appartamento che, purtroppo, non era realmente disponibile. Una volta ricevuti i soldi, il truffatore si era reso irreperibile. Grazie alla tenacia e alla competenza dei carabinieri, il responsabile del reato è stato individuato, consentendo di scongiurare ulteriori truffe ai danni di onesti cittadini.