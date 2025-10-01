Falso in atto pubblico. Arrestato un 40enne

Due donne sono state denunciate ed un uomo è stato arrestato, per reati riconducibili alla violazione delle misure di prevenzione. Questo l’esito dei serrati controlli posti in essere dai carabinieri del comando provinciale di Fermo. I militari dell’Arma, negli ultimi giorni, hanno infatti attuato un’intensa attività di monitoraggio del territorio, focalizzandosi su luoghi frequentati da individui noti per avere precedenti di polizia. Nello specifico, sono stati interessati i territori di Pedaso, Monte Urano e Porto San Giorgio, dove si è svolta l’operazione mirata alla verifica del rispetto delle misure di prevenzione e restrizioni imposte a determinati soggetti. Le misure consistono in provvedimenti emanati dall’Autorità giudiziaria o dal questore, diretti ad evitare la commissione di reati da parte di persone considerate socialmente pericolose.

Il controllo concluso con l’arresto riguarda il territorio di Pedaso, dove i carabinieri della stazione locale, hanno rintracciato un uomo italiano di 40 anni, residente in provincia di Fermo, destinatario di un’ordinanza di carcerazione emessa dalla Procura della Repubblica. L’uomo doveva espiare una pena di due anni e sei mesi di reclusione per il reato di falsità materiale in atto pubblico, commesso nel 2020. Dopo le formalità di rito, l’individuo è stato accompagnato presso la propria abitazione, dove sconterà la pena in regime di detenzione domiciliare.

Due invece le donne denunciate. Un’italiana di 38 anni e una straniera di 39. Il primo caso riguarda il territorio di Monte Urano ed i carabinieri della stazione locale. I militari hanno infatti sorpreso a passeggio in città, la 38enne (residente fuori provincia) nonostante fosse destinataria di un Foglio di via obbligatorio emesso dal questore di Fermo, che le vietava l’ingresso per due anni proprio nel comune di Monte Urano.

Il secondo caso riguarda la città di Porto San Giorgio. Qui i carabinieri della stazione locale hanno identificato la 39enne (residente in provincia di Fermo) mentre era in evidente stato di alterazione alcolica. La donna era destinataria di un divieto di ritorno nel Comune rivierasco, della durata di quattro anni. Oltre al riscontro della violazione della misura di prevenzione, la donna è stata anche sanzionata amministrativamente per ubriachezza manifesta.

Paola Pieragostini