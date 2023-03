Famiglie a teatro In scena ’Il lupo e i sette capretti’

“Il lupo e i sette capretti” è il titolo dell’ultimo spettacolo della rassegna per famiglie e bambini “Domenica a teatro” in programma alle ore 17 di domenica prossima, 12 marzo, al teatro comunale di Porto San Giorgio. Si tratta di un Teatro d’attore e d’ombre proposto dalla compagnia “Teatrino dei fond” di Pisa). Una mamma capra ha sette capretti. Un giorno si allontana e raccomanda ai figli di non aprire a nessuno. Il lupo cerca vari escamotage per mettersi nei panni della mamma capra e rendersi credibile agli occhi dei piccolini. La classica fiaba dei fratelli Grimm raccontata attraverso il teatro delle ombre per avvicinare i più piccoli alla magia del teatro. Uno spettacolo che indaga i temi della paura e dell’inganno, ma anche dell’astuzia e dell’importanza dei genitori come guida per i propri figli. Età consigliata: 3-8 anni( Scuola dell’infanzia e I ciclo scuola primaria). Biglietto d’ingresso 6 euro.