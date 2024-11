’Famiglie sicurezza’: il comitato si riunisce

Prima assemblea pubblica del comitato Famiglie sicurezza, domenica 17 novembre nella sala Castellani di Porto San Giorgio. Dopo mesi di riflessione e di confronto il comitato dice di sentirsi pronto a presentarsi ufficialmente alla città e al territorio. In questo periodo si sono ritrovati fra genitori in primo luogo con la preoccupazione di un contesto a tratti poco sicuro. Ma si sono incontrati anche con i sindaci, le forze dell’ordine, servizi ed associazioni varie. Importanti confronti con la Prefettura, con molti dirigenti scolastici e con le famiglie del territorio che numerose hanno aderito al comitato: "Il comitato – si legge in una sua comunicazione – è consapevole che non esistono soluzioni semplici a problemi complessi ma è convinto che un movimento che parte dal basso può costituire, lavorando in sinergia e condividendo la stessa motivazione, una grande forza motrice per trasformare i problemi in opportunità di crescita, di miglioramento e di cooperazione per tutta la comunità".