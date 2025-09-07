Famiglie, sindacati e studenti per Gaza

Arrivano famiglie, giovani, candidati alle elezioni, gente comune. Arrivano a Piazzale Azzolino perché è ancora il tempo di difendere la dignità delle persone, l’umanità tutta, la sopravvivenza del popolo palestinese. La manifestazione organizzata dalla Cgil anche a Fermo ha richiamato tante persone di buona volontà, niente bandiere politiche, solo bandiere della Palestina che chiede di esistere. Tra i primi hanno parlato i ragazzi della rete degli studenti medi Noisette, il futuro appartiene a loro e lo vogliono diverso: "Partecipiamo a questa mobilitazione a fianco della Cgil, ha detto la portavoce Greta Lattanzi, con lo scopo di sostenere e promuovere l’azione della Global Sumud Flotilla, per la facilitazione dell’arrivo degli aiuti umanitari in Palestina e per il riconoscimento dello Stato di Palestina. L’Italia é il terzo paese esportatore di armi ad Israele, a negare alla Palestina il riconoscimento dello Stato e a investire e lucrare sul sistema genocida. Esiste, però, un’Italia diversa, che non si riconosce nelle parole e nelle azioni del suo governo, che non può stare in silenzio e che farà partire le sue navi per Gaza. Come studenti non rimarremo a guardare il genocidio di un popolo in silenzio come il resto del mondo e l’investimento in armi dei fondi che dovrebbero essere utilizzati per la nostra istruzione". I ragazzi hanno ricordato la condizione delle scuole, le risorse che servirebbero per l’istruzione, per la salute, per la vita e non per le armi e la morte. Il cielo azzurro ha salutato un piccolo popolo sceso in piazza per chiedere che tacciano le armi, che si torni a discutere, che si cerchi la vita e il futuro oltre le macerie di oggi.