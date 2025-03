Fanno esplodere il bancomat ma non riescono a rubare i soldi

Tentano di rubare il contenuto del bancomat dell’ufficio postale di Montappone in piane notte, ma i malviventi non riescono nel loro intento. Il tentato furto si è consumato intorno alle 4 di ieri mattina, presso l’ufficio di Poste Italiane sito in via Borgo XX Settembre: i malviventi da una prima ricostruzione dei fatti, per non essere notati si sono avvicinati dai campi, hanno scavalcato la recinzione, hanno utilizzato prima dello spray e poi del catrame per oscurare la videocamera di sorveglianza posta a protezione dell’ufficio postale. I malfattori invece di utilizzare il gas per far esplodere il bancomat , quindi provocando un classico boato che avrebbe svegliato i residenti della zona, hanno utilizzato un sistema più rudimentale, ovvero muniti di fiamma ossidrica con pazienza hanno tentato di tagliare il supporto metallico per accedere al cassetto dove era custodito il denaro. Fortunatamente i ladri non sono riusciti a completare l’opera, infatti, è scattato il sistema d’allarme dell’Ufficio postale e i ladri si sono dileguati nei campi facendo perdere le tracce. Sul posto sono intervenuto con rapidità i carabinieri della Compagna e del Norm di Montegiorgio, che oltre a presidiare l’area hanno avviato le indagini raccogliendo le testimonianze del residenti della zona, ma soprattutto i filmati delle telecamere di video sorveglianza che sono istallate nelle strade in prossimità dell’ufficio postale. Un episodio che ha riportato la popolazione a riflette sul fenomeno dei furti in casa, che nell’ultima estate ha registrato diversi episodi. "Fortunatamente i ladri non sono riusciti a rubare il denaro – commenta il sindaco Clementi – ma il fatto che abbiano attraversato i campi per non farsi notare lascia pensare che avessero studiato la zona. Questo tentato furto ha riacceso l’allerta della popolazione sui furti in abitazione, era da un po’ che non si sentivano segnalazioni, ora la situazione è diversa", Alessio Carassai