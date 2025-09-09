Fanno festa le contrade San Giovanni e Corona

Annata ricca di soddisfazioni per la Contrada Cavaliera Sant’Elpidio che, quest’anno, porta a casa un’altra vittoria alla Contesa del secchio d’agosto, ma anche un bel primo posto nella gara di musici Vivida Vox, affermandosi sui tamburini delle altre contrade. Ultimo, ma non ultimo, la contrada corona un 2025 da ricordare con la vittoria alla super mini Contesa (per ragazzini tra i 12 e i 14 anni) di domenica, con le giovani leve della contrada dello scorpione che si sono imposte sui competitor delle altre tre contrade storiche, distanziandoli anche in maniera netta.

Nella mini Contesa (giocatori fino a 11 anni di età), invece, il trionfo è tutto dei piccoli aquilotti della Nobile Contrada San Giovanni che si sono assicurati la vittoria al termine di una partita al cardiopalma, vinta sul fil di sirena, centrando un ultimo pozzo, assicurandosi il trionfo. La versione junior della Contesa del Secchio, compreso il corteggio a misura di bambini e ragazzini, si è confermata un appuntamento molto atteso, soprattutto dalle giovani generazioni elpidiensi che vivono questo momento con lo stesso agonismo e spirito competitivo che caratterizza gli adulti e, alla fine, festeggiano con un entusiasmo e una soddisfazione trascinanti e, soprattutto, rafforzano un legame con la Contesa del Secchio che è linfa vitale per il futuro.