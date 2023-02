L’allegra brigata dei ragazzi ideatori del Fantasanremo è partita domenica alla volta della città dei fiori, salendo sul pullman della Steat, noleggiato (utile anche per i vari trasferimenti sul posto) per la prestigiosa trasferta a spese del Comune per 3mila euro. Un pullman che diventa anche un veicolo (letteralmente) promozionale per la città, grazie alle indicazioni sul collegamento da Porto Sant’Elpidio a Sanremo, accortezza doverosa per ricordare che il FantaSanremo, fenomeno di massa, ha origini proprio nella città costiera del fermano. Come avevano annunciato i ragazzi del fantagioco subito dopo l’accordo col Comune ligure, è pur vero che il Bar Papalina sarà ricreato nei locali messi a disposizione dal Comune di Sanremo, ma il bar originale, quello che affaccia sulla piazzetta della Corva resta comunque pienamente operativo tant’è vero che da stasera lì davanti saranno trasmesse in diretta tutte le serate della kermesse. E siccome è facilmente ipotizzabile una bella e festosamente caciarona affluenza di persone che vorranno seguire la gara canora e le performance dei fantagiochisti in trasferta, il Bar Papalina ha chiesto (e ottenuto dal Comune che ha emesso una apposita ordinanza) una deroga per i rumori: potranno sforare fino al primo da stasera a giovedì, e fino alle 2 nelle ultime due serate del festival, venerdì e sabato.