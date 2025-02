FantaSanremo: ecco Cristina D’Avena e Enrico Melozzi

E come promesso dal team di FantaSanremo, arriva anche la sigla di questa edizione, per la quale sono stati ingaggiati due entusiasti amici del fantasy game: Cristina D’Avena e il Maestro Enrico Melozzi. Per inaugurare il nuovo ciclo del popolare gioco gli ideatori volevano una sigla iconica e il pensiero è corso a una vera e propria queen del panorama musicale italiano, amata da grandi e piccini, che ha accompagnato l’infanzia di intere generazioni.

E nello sterminato repertorio di sigle di cartoni animati cantate dalla D’Avena, la scelta è caduta su ‘Occhi di gatto’ per l’occasione ribattezzata ‘Occhi di FantaSanremo’, con un arrangiamento di lusso, affidato al maestro Melozzi, uno dei direttori d’orchestra più eclettici del festival di Sanremo nonché un appassionato della prima ora del FantaSanremo e amico degli ideatori elpidiensi, che ha impostato la canzone con un mood più contemporaneo, così come il testo cantato da Cristina D‘Avena, è stato modificato e adattato al nuovo regolamento del fantasy game.

Tutti fattori che ne faranno un tormentone sanremese. Non basta: il cantante sanremese che canterà anche una sola strofa di ‘Occhi di FantaSanremo’ farà guadagnare 10 punti.

m.c.