FantaSanremo, il ritorno: "Nel 2025 si farà"

"Abbiamo detto che il FantaSanremo 2024 finisce, ma il FantaSanremo 2025 si fa": fedele alla linea scanzonata e goliardica che li ha sempre caratterizzati e che è stato uno degli elementi vincenti per l’affermazione straordinaria del fantasy game legato alla kermesse canora di Sanremo, il team degli ideatori del gioco (nato al Bar Corva di Porto Sant’Elpidio9 annuncia con un video ironico, scherzoso e divertente, che l’allegra carovana si prepara ad animare, ovviamente a modo suo, anche questa edizione del festival della canzone italiana. Da ieri, negli account social dell FantaSanremo sta circolando un esilarante video "che fuga ogni dubbio e preoccupazione sul futuro del fantasy game che, nell’ultima edizione, ha coinvolto quasi 3milioni di utenti" è l’ulteriore rassicurazione.

Terminato il Sanremo 2024, il team aveva dichiarato che con grande probabilità non ci sarebbe stato più un FantaSanremo come tutti lo avevano conosciuto, "ma l’intento era di evidenziare come, concluso il quinquennio con Amadeus, si fosse concluso un ciclo anche per il gioco, anticipando la necessità di apportare modifiche al regolamento e alle meccaniche del gioco". Così, il FantaSanremo 2025, si farà, con parecchie novità tutte da svelare.

A conferma che i ragazzi non se ne sonostati con le mano in mano, c’è anche un’altra novità: il libro ‘FantaSanremo L’activity book ufficiale’ (Rai Libri) ovvero il Fantalibro di giuochi del fantasy game (in pre order su Amazon e in libreria dal 4 novembre) basato sul festival con enigmi, labirinti, quiz e curiosità che permetteranno ai lettori-giocatori di divertirsi, svagarsi e partecipare a una FantaSfida con bonus e malus abbinati a ciascun gioco presente nel libro, confrontando il proprio risultato con quello di amici o perfetti sconosciuti e conquistare la ‘Gloria Eterna Cartacea’.

m.c.