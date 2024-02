FantaSanremo: la carica di 2,6 milioni di utenti

"Assurdo. Abbiamo raggiunto cifre inimmaginabili, dati superiori a ogni più ottimistica previsione": la maratona per la raccolta delle iscrizioni al FantaSanremo ha portato una messe di squadre e di utenti da record, che ha sorpreso per primi i ragazzi ideatori e gestori del fantasy game legato al Festival della canzone italiana che ha preso il via ieri sera. Parlano i numeri: 2.656.000 gli utenti iscritti, 4.201.022 le squadre create, 492 mila le leghe. Facendo un raffronto con il dato straordinario dell’anno scorso, risulta un milione in più di utenti, erano state 278mila le leghe nel 2023, quest’anno hanno sfiorato quota 500mila e "la marea di fantallenatori ha formato oltre 4,2 milioni di squadre" commenta il team. Significativo il fatto il rush finale è stato quello che ha fatto ulteriormente schizzare in alto i numeri: "a spingere ancora più in alto l’asticella, il vero e proprio boom di iscrizioni che si è avuto nell’ultima settimana e, in particolare negli ultimi due giorni, con oltre 800mila utenti iscritti e oltre 1,5milioni di squadre create". Sul fare della mezzanotte, ora della scadenza delle iscrizioni inizialmente fissata, si registravano un intasamento delle linee e il team invitava alla calma: "Sappiamo che ci sono circa 500mila persone che stanno cercando di entrare nel sito e nell’app, la cosa sta causando qualche piccolo malfunzionamento" avvertivano l’altra sera i ragazzi, comunicando la proroga fino alle 15 di ieri. Una FantaSanremo mania che ha impazzato come e più di sempre, facendo divertire milioni di persone e anche gli stessi artisti in gara. I ragazzi del Volo hanno mostrato l’elenco dei bonus che portano con loro per raccogliere più bonus e far raccogliere punti a chi ha puntato su di loro; Diodato ha lanciato appelli alle squadre ma nelle storie Instagram del FantaSanremo se ne trovano tantissimi altri che incitano fantallenatori. L’artista più scelta, con oltre 1,2milioni di preferenze è Emma (la più gettaonata come anche capitano di squadra) ottimo il riscontro ottenuto da Annalisa, Santi Francesi, Loredana Bertè, Angelina Mango. Ieri, il team nella location sanremese del Bar Papalina, al secondo piano del Forte Santa Tecla, ha ricevuto la visita del sindaco Massimiliano Ciarpella e dell’assessore al turismo, Elisa Torresi, accolti a loro volta dall’assessore al turismo di Sanremo, Giuseppe Faraldi. Il tempo di un piacevole scambio di convenevoli e poi è stato solo tempo di Festival.

Marisa Colibazzi