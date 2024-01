Fantasanremo, Lercio e Leoni: tanto Sant’Elpidio al festival

Tante Marche quest’anno al Festival di Sanremo e, ancora una volta, come accade ormai da qualche anno, ci sarà tanta Porto Sant’Elpidio nella settimana dedicata alla kermesse della canzone italiana. Il magnifico team Made in Corva, ideatore e promotore del Fantasanremo sta già impazzando da settimane tra appassionati del Festival canoro per eccellenza, puntando a superare il record dei 4,1 milioni di squadre dello scorso anno e continua a far parlare di sé e della città che ha dato i natali a questo gioco che sta coinvolgendo milioni di persone. E anche quest’anno, durante la settimana festivaliera, tutto il gruppone di FantaSanremo sarà presente nella città dei fiori, anche se è in ancora in fase di definizione la location in cui saranno ospitati. E’ certo invece che la redazione di Lercio (sito satirico di finte notizie di taglio umoristico, comico e grottesco la cui sede, come noto, è a Porto Sant’Elpidio) sarà presente, anche quest’anno, a Casa Sanremo: "Come sempre, faremo interviste a modo nostro con i cantanti, abbiamo preparato dei quiz per loro, giriamo un po’ negli ambienti del festival" spiega una delle anime di Lercio, l’elpidiense Vittorio Lattanzi che, insieme ai colleghi, promette interventi frizzanti, a tratti irriverenti e provocatori, come è nel più puro stile di Lercio. Immancabile, per il 18esimo anno, sarà a Sanremo per il festival, l’elpidiense Mauro Leoni, voce storica della radio marchigiana che, dal 6 al 10 febbraio, si accasa (letteralmente) nella città dei fiori, sempre pronto a cogliere l’attimo con i cantanti in gara, con i presentatori, gli ospiti e sempre alla ricerca di ghiotte anteprime e curiosità. Appassionato di musica, soprattutto italiana, Leoni sarà al teatro Ariston, ma anche al Palafiori e al Casinò municipale e, quest’anno, si prepara anche ad accogliere gli amministratori del fermano, forse anche il sindaco Massimiliano Ciarpella, che saranno presenti al Villaggio del Festival, allestito presso Villa Ormond e pensato come una vetrina di lusso per le Marche, promossa su iniziative dalle Regione e della Camera di Commercio.

m.c.