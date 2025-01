Fantasanremo ora alle prese con il forfait di Emis Killa

Man mano che si avvicina la 75° edizione del festival di Sanremo, cresce la febbre per il FantaSanremo, fantasy game che non conosce crisi e i numeri che si registrano a due settimane dalla kermesse canora, ne sono la conferma, anche se adesso c’è da fare i conti con il ritiro dalla gara di Emis Killa che scompagina un po’ le formazioni. Oltre a questo cambio di programma, i ragazzi stanno pensando alla sigla del gioco: "Avevamo bisogno di un fuoriclasse che ci aiutasse per la nuova sigla. Il Maestro Enrico Melozzi ci ha dato la sua disponibilità e consigli per qualcosa di iconico, di intramontabile, da cantare tutti in coro". E chissà che non venga coinvolta anche Cristina D’Avena? Nel frattempo, occhio ai numeri: "Il contatore delle squadre iscritte al FantaSanremo 2025 ha superato quota 1 milione con oltre 170mila leghe" dicono gli ideatori ricordando che nel 2024 le squadre furono in tutto 4.2 milioni, oltre 2.6 milioni i singoli fantallenatori). Entusiasmanti i numeri dei social: oltre 700mila follower su Instagram, 237mila su TikTok, 65mila su X, 35mila su Facebook, 190mila su Threads e 28.500 sul canale Telegram. In una sola giornata, si sono aggiunte oltre 100mila squadre, tramite la app FantaSanremo o fantasanremo.com". Nella top five dei capitani più scelti figurano Achille Lauro, Elodie, Olly, Giorgia e Tony Effe. Quest’anno le squadre sono composte da 7 artisti (5 titolari e 2 riserve) e il fantallenatore potrà gestirli (ma non è obbligato), sostituendo titolari e riserve dal 12 al 15 febbraio (dalle 8 alle 20). Altra novità: il ‘pacchetto’ di bonus degli artisti che vanno al DopoFestival. Confermati i Bonus Premium con i partner del FantaSanremo 2025. Chiusura delle iscrizioni il 10 febbraio, salvo proroghe.