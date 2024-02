FantaSanremo, successo e novità

Anche quest’anno il FantaSanremo si è confermato un fantasy game capace di ‘acchiappare’ una platea di tutte le età e, soprattutto, vastissima considerati i 2,6 milioni di utenti iscritti, i 4,2 milioni di squadre e le quasi 500mila leghe create intorno ai 30 cantanti in gara. Erano circa in 40mila, l’altra sera, collegati alla diretta Instagram del FantaSanremo, in trepidante attesa di conoscere i risultati del gioco, che avrebbero decretato i vincitori dell’ambito premio, ovvero la ‘gloria eterna’. La vittoria è andata ai La Sad con 486 punti; secondo, Dargen D’Amico (260), terza Angelina Mango (420 punti), che è risultata la più scelta dai fantallenatori come capitano di squadra. Per la superlega, il primo posto è per Pampling, al secondo SanCremo e, a seguire, Wizz Air, TicketOne e LercioOfficial League. Infine, la top five delle squadre vincitrici: Casinari, Fiorello, MagicTrash, La mia squadra_3, Respiro. "Queste sono le classifiche che chiudono un ciclo durato 5 anni che ha stravolto le nostre vite, e forse anche le vostre" il commento finale del team di FantaSanremo. E adesso? Di sicuro ci sarà un FantaEurovision mentre il gruppone di ragazzi del Bar Papalina del quartiere Corva, si è riservato del tempo per riflettere sul da farsi per il prossimo anno. "Si è chiuso un ciclo per Amadeus, si chiude anche quello del FantaSanremo così come è stato impostato in questi anni. Per il futuro, si vedrà ma di sicuro qualcosa cambieremo". Di sicuro, intanto, ci sarà il FantaEurovision. E poi? A scanso di equivoci e fraintendimenti, i ragazzi del fantasy game chiariscono: "Probabilmente, non ci sarà più un FantaSanremo come tutti l’hanno conosciuto finora. Fin dalla prima edizione del 2020 i cardini del nostro gioco sono stati ‘1 team, 5 artisti, un capitano’, 100 Baudi a disposizione per completare la squadra e un regolamento diviso in due parti: una legata al ‘merito’ (e dunque ai risultati del palco) e l’altra più ludica e scherzosa. La maggior parte di questi aspetti cambieranno se ci sarà un FantaSanremo 2025 con l’inizio di un nuovo ciclo". Se ne saprà di più dopo il FantaEurovision (in Svezia dal 7 all’11 maggio): "Prima ci godremo questo evento che è la Champions League di tutto lo splendido carrozzone del Festival e del FantaSanremo, poi decideremo il da farsi. Lo faremo tra noi, mettendo d’accordo i componenti del team su cosa e come sarà il FantaSanremo d’ora in avanti".

Marisa Colibazzi