Farina all’attacco dei dem: "Candidato finto civico"

Sempre efficace l’adagio ‘Chi è senza peccato scagli la prima pietra’ tanto che, come era prevedibile, l’offensiva lanciata dal Pd sulla carenza di leadership del candidato sindaco della coalizione di area di centrodestra, Massimiliano Ciarpella, con annessa critica a FdI (primo partito in città che ha rinunciato a esprimere un suo candidato sindaco), ha fatto scattare la pronta controffensiva di Enzo Farina (Siamo Pse), quest’ultimo ringrazia il Pd per l’attenzione riservata a Ciarpella, ritenendo lusinghiero che non abbia fatto altrettanto verso gli altri candidati sindaco, "riconoscendolo così come un competitor forte, in grado di sconfiggere la coalizione di sinistra che i Dem patrocinano". Un esordio in souplesse, quello di Farina, prima di passare a ‘ricambiare la cortesia’, lanciando l’affondo al candidato sindaco del centrosinistra, Paolo Petrini "un finto candidato civico che ha smarrito per strada l’ideologia convertendosi a un civismo di facciata. Forse stimolato dalle débâcles che hanno segnato il suo recente cammino politico (politiche 2018 e corsa alla segreteria regionale Pd), il candidato ha rivolto le sue attenzioni verso il suo paese sbarrando la strada, ad esempio, al vicesindaco Stacchietti e ad altri di area dem che coltivavano l’ambizione di una candidatura e invece ritenuti non idonei alla carica". Facile per Farina dedurre che "non è pensabile che negli ultimi 20 anni la città non abbia fatto crescere uomini e donne in grado di candidarsi alla costruzione di un futuro. Di fronte alle nuove sfide, è stata forte la tentazione del Pd di riproporre il passato, esponendo però la città al rischio di guardare il futuro dallo specchietto retrovisore. Un Pd che perde pezzi continuamente, incapace di rigenerarsi". Una leadership forte? Per Farina "si misura nella capacità di fare squadra e sintesi per raggiungere importanti obiettivi". Ma il principale esponente di Siamo Pse si sofferma anche sui temi perché "vogliamo costruire il futuro della città e non alimentare sterili polemiche, né inseguire simili cadute di stile. Evidentemente, disorientati dalla presentazione di una coalizione unita, coesa e capace di garantire il rinnovamento di cui ha bisogno la città, i Dem non hanno colto la sfida che abbiamo lanciato su alcuni temi: lavoro (con la formazione e la denominazione Igp per il calzaturiero), turismo (con agganci a strategie comprensoriali), politiche sociali, transizione energetica".

Marisa Colibazzi