Farina: lavoriamo sulla sicurezza a Porto Sant'Elpidio

Per l’assessore alla sicurezza Enzo Farina, "la sicurezza non deve essere un tema divisivo perché garantire un territorio più tutelato è un obiettivo che sta a cuore a tutti". A Franchellucci che parlava di episodi negativi che stanno caratterizzando l’estate elpidiense, ribatte: "È un dato di fatto che nella cittadinanza, negli ultimi anni, si sia radicato un diffuso senso di insicurezza. Nessuno ha mai detto che fosse esclusiva responsabilità di sindaco e giunta, ma ritengo che spesso sia mancata la dovuta attenzione su questi problemi. Stiamo lavorando in stretta collaborazione con Prefettura, Questura e forze dell’ordine che anch’io ringrazio per il costante impegno".