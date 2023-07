"Farmaci a domicilio e più servizi per gli utenti"

Il nuovo Cda delle Farmacie Comunali srl si è insediato ieri e il nuovo presidente, Giovanni Galeota (nome ampiamente annunciato per questo incarico) morde già il freno, tanti sono i progetti che ha in mente e che si prepara a condividere con i consiglieri Paolo Pistilli e Livia Paccapelo, oltre che con la direttrice Simonetta Pavanelli. "Innanzitutto, penso a implementare le attività delle farmacie comunali (sono tre, ndr) e i servizi rivolti al sociale, prevedendo giornate dedicate alla prevenzione e a visite specialistiche, ‘sfruttando’ il piccolo ambulatorio della farmacia comunale 1. Inoltre – dice Galeota – cercheremo di creare collaborazioni con i laboratori di analisi della città e con i professionisti e specialisti che gli ruotano intorno, oltre che con associazioni che operano nel sociale e che sono numerose e molto attive, il tutto per offrire un’ampia gamma di servizi gratuiti al cittadino".

Galeota si prepara anche a incontrare e rapportarsi con le altre cinque farmacie private della città, una delle quali è del presidente Federfarma del fermano, Paolo Sagripanti, "ma penso anche a proposte da avanzare a livello di regione, per un discorso più ampio" insiste Galeota che, su questo fronte, avrà un sicuro interlocutore in Marco Meconi (di Marina d’Altidona), neo presidente regionale Federfarma.

Nell’intento di attivarsi per ampliare il raggio d’azione della società, Galeota pensa anche a un incontro con i rappresentanti farmaceutici, magari per strappare qualche condizione vantaggiosa per dotare le farmacie di prodotti o ausili utili per dare risposte ancora più puntuali agli utenti. E’ un’azione a tutto tondo quella che ha in mente Galeota che pensa a un servizio a domicilio per la consegna dei farmaci a utenti della terza età o diversamente abili.

"Uno sguardo attento va dato anche ai villeggianti che vengono a trascorrere qui le vacanze e che, come sta capitando spesso in questi giorni, si trovano senza punti di riferimento per informazioni di tipo sanitario o per farmaci e, così, finiscono per chiedere aiuto ai nostri farmacisti". I progetti sono tanti "ma – riconosce Galeota - dobbiamo mettere mano al bilancio della Srl che, peraltro, è buonissimo. Vorrei procedere a un’analisi complessiva dell’attività dell’azienda, per capire esattamente cosa possiamo fare, anche riguardo le sponsorizzazioni ad iniziative del Comune, per poi metterci subito all’opera".

Marisa Colibazzi